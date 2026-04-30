Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера «Реала» — AS

Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера «Реала» — AS
Комментарии

В мадридском «Реале» высоко ценят навыки немецкого специалиста Юргена Клоппа, однако больше не рассматривают его в качестве кандидата на пост главного тренера «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, Клопп ждёт назначения в сборную Германию, но с уважением относится к работе нынешнего тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана. До предоставления возможности возглавить сборную Германии Клопп намерен продолжать исполнять обязанности спортивного директора группы Red Bull.

Ранее СМИ подчёркивали, что Клопп является одной из главных кандидатур на должность главного тренера в «Королевском клубе».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android