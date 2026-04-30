Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера «Реала» — AS

В мадридском «Реале» высоко ценят навыки немецкого специалиста Юргена Клоппа, однако больше не рассматривают его в качестве кандидата на пост главного тренера «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, Клопп ждёт назначения в сборную Германию, но с уважением относится к работе нынешнего тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана. До предоставления возможности возглавить сборную Германии Клопп намерен продолжать исполнять обязанности спортивного директора группы Red Bull.

Ранее СМИ подчёркивали, что Клопп является одной из главных кандидатур на должность главного тренера в «Королевском клубе».

