Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
«Бавария» предлагает Нойеру новый контракт, соглашение пока не достигнуто — Плеттенберг

«Бавария» предлагает Нойеру новый контракт, соглашение пока не достигнуто — Плеттенберг
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может продлить контракт с клубом. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X, вратарь рассчитывает подписать новое соглашение, а его агент уже провёл предварительные переговоры с мюнхенцами.

По данным источника, «Бавария» предлагает Нойеру новый контракт до 2027 года. Соглашение с 40-летним голкипером пока не достигнуто. Отмечается, что сменщик Нойера в «Баварии» Йонас Урбиг получит ещё больше игрового времени в следующем сезоне.

В текущем сезоне Нойер принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах. Урбиг появился на поле в 16 встречах. Ещё одну игру провёл третий вратарь немецкой команды Свен Ульрайх.

