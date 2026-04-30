Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
Хулиан Альварес — первый игрок «Атлетико» с 10 голами за сезон в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отличился в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:1). Таким образом, аргентинский форвард стал первым игроком столичного клуба с 10 голами за сезон в главном европейском турнире.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

