Хулиан Альварес — первый игрок «Атлетико» с 10 голами за сезон в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отличился в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:1). Таким образом, аргентинский форвард стал первым игроком столичного клуба с 10 голами за сезон в главном европейском турнире.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.