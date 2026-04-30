Капитан «Фенербахче» Мерт Яндаш дисквалифицирован на год за игру на ставках

Капитан и полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш дисквалифицирован на год за игру на ставках. Данное решение принял Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK). Об этом информирует официальный сайт Турецкой футбольной федерации (TFF).

В декабре 2025 года Яндаш был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам. В феврале 2026 года ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что футболист мог получить тюремный срок до 17 лет и 10 месяцев. В начале апреля Яндаш был освобождён после четырёхмесячного заключения в тюрьме.

Яндаш играет за «Фенербахче» с лета 2020 года. За этот период 31-летний полузащитник принял участие в 149 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

