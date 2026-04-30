Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Фенербахче» Мерт Яндаш дисквалифицирован на год за игру на ставках

Комментарии

Капитан и полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш дисквалифицирован на год за игру на ставках. Данное решение принял Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK). Об этом информирует официальный сайт Турецкой футбольной федерации (TFF).

В декабре 2025 года Яндаш был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам. В феврале 2026 года ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что футболист мог получить тюремный срок до 17 лет и 10 месяцев. В начале апреля Яндаш был освобождён после четырёхмесячного заключения в тюрьме.

Яндаш играет за «Фенербахче» с лета 2020 года. За этот период 31-летний полузащитник принял участие в 149 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Официально
«Фенербахче» объявил об увольнении Тедеско с поста главного тренера команды

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android