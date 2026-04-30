Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андраде из «Балтики» получил запросы от топ-команд РПЛ, цель — перейти в большой клуб

Андраде из «Балтики» получил запросы от топ-команд РПЛ, цель — перейти в большой клуб
Защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде намерен сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом заявил агент футболиста Пауло Филипе Диас. Ранее «Чемпионат» сообщал, что к договорённости по колумбийцу близок санкт-петербургский «Зенит».

«Да, мы получили запросы от крупных российских клубов. Кевин счастлив в России и рад интересу со стороны крупных российских клубов. Его цель — перейти в большой клуб», — приводит слова Диаса Odds.

В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

