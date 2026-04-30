«Фенербахче» отреагировал на годичный бан капитана команды Яндаша за ставки

«Фенербахче» сделал заявление после того, как Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK) принял решение дисквалифицировать на год капитана и полузащитника команды Мерта Яндаша.

«Дисциплинарная дисквалификация на 12 месяцев, наложенная на нашего капитана Мерта Хакана Яндаша Дисциплинарным комитетом профессионального футбола, неприемлема по своей природе.

Это дисциплинарное взыскание, основанное на ещё не завершенном уголовном процессе, может нанести непоправимый вред нашему игроку и явно противоречит закону и справедливости.

С самого начала процесса наш клуб придерживается принципа соблюдения универсальных правовых норм, в частности принципа презумпции невиновности. Соответственно, необходимые заявления об обжаловании будут незамедлительно поданы в Арбитражный совет Турецкой футбольной федерации (TFF) с целью отмены оспариваемого решения.

Как спортивный клуб «Фенербахче» ещё раз чётко заявляем о своей поддержке нашего капитана Мерта Хакана Яндаша и обращаем внимание общественности, что будем доводить процесс до конца», — написано в заявлении клуба на странице в социальной сети X.

В декабре 2025 года Яндаш был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам. В феврале 2026 года ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что футболист мог получить тюремный срок до 17 лет и 10 месяцев. В начале апреля Яндаш был освобождён после четырёхмесячного заключения в тюрьме.

