«Шахтёр» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги конференций

Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и английский «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове. В качестве главного арбитра выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Шахтёр»: Ризнык, Аугусто, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Гомес, Алисон, Очеретько, Педриньо, Эгиналдо, Элиас.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Уортон, Камада, Сарр, Митчелл, Пино, Матета.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.