Агент Андраде оценил вероятность вызова защитника «Балтики» в сборную Колумбии на ЧМ-2026

Футбольный агент Пауло Филипе Диас, представляющий интересы защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде, высказался о возможном вызове своего клиента в сборную Колумбии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Будет ли вызван Андраде в состав сборной на чемпионат мира — 2026?

— Кевин обязательно будет в составе сборной Колумбии, если и не на чемпионате мира, обязательно будет вызван после него, — приводит слова Диаса Odds.

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года. 26-летний защитник ни разу не вызывался в сборную Колумбии. Соперниками колумбийцев в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Португалии и Узбекистана.