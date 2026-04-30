Скидки
Реклама
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Андраде оценил вероятность вызова защитника «Балтики» в сборную Колумбии на ЧМ-2026

Агент Андраде оценил вероятность вызова защитника «Балтики» в сборную Колумбии на ЧМ-2026
Комментарии

Футбольный агент Пауло Филипе Диас, представляющий интересы защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде, высказался о возможном вызове своего клиента в сборную Колумбии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Будет ли вызван Андраде в состав сборной на чемпионат мира — 2026?
— Кевин обязательно будет в составе сборной Колумбии, если и не на чемпионате мира, обязательно будет вызван после него, — приводит слова Диаса Odds.

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года. 26-летний защитник ни разу не вызывался в сборную Колумбии. Соперниками колумбийцев в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Португалии и Узбекистана.

Материалы по теме
Андраде из «Балтики» получил запросы от топ-команд РПЛ, цель — перейти в большой клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android