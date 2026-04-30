Константин Генич объяснил, почему Артём Дзюба не уехал играть в Европу

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о карьере форварда «Акрона» Артёма Дзюбы и объяснил, почему нападающий не перебрался в европейский чемпионат. Единственным зарубежным клубом в карьере игрока остаётся «Адана Демирспор» из Турции.

«Мне кажется, если бы Дзюба был в то время, когда уезжали [в Европу] наши игроки, он бы точно уехал в хорошую команду. Просто у нас раньше не платили такие деньги, не было возможности развиваться чуть больше и чуть лучше в нашем чемпионате.

И, конечно, Дзюба с его данными и его качествами там бы пригодился за хорошие деньги», — сказал Генич в выпуске на RuTube-канале «Матч ТВ».