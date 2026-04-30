Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Знаю, что моя судьба предрешена». Капитан «Фенербахче» — о дисквалификации

Капитан и полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш высказался после получения годичной дисквалификации за игру на ставках. Данное решение принял Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK).

«Мои адвокаты и старшие товарищи говорят подождать арбитражного процесса. Меня выбрали козлом отпущения. Знаю, что моя судьба предрешена. Не верю, что несправедливое и неправомерное решение в отношении меня изменится, но верю, что есть люди, которые боятся бога. Поэтому сделаю подробное заявление после арбитража… Надеюсь, вы учтёте, что у меня тоже есть семья, что вы не просто наказываете меня», – написал Яндаш в социальной сети X.

В декабре 2025 года Яндаш был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам. В феврале 2026 года ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что футболист мог получить тюремный срок до 17 лет и 10 месяцев. В начале апреля Яндаш был освобождён после четырёхмесячного заключения в тюрьме.

