Тренер ЦСКА Челестини может возглавить «Леванте» или «Хетафе» — источник

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может возглавить «Леванте» или «Хетафе». Агенты 50-летнего специалиста прорабатывают варианты на случай потенциального увольнения из московского клуба. Они ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе» о его возможном назначении, о чём Челестини сам уведомил руководство красно-синих в середине апреля. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, первые контакты с «Леванте» начались около месяца назад. Речь идёт о том, чтобы принять команду в грядущем сезоне. Обсуждалась зарплата в размере € 600-800 тыс. в год. Подчёркивается, что в ЦСКА Челестини зарабатывает € 1,7 млн.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: