Семь футболистов и Анюков пропустят 28-й тур РПЛ

Защитник «Рубина» Игор Вуячич, футболисты «Сочи» Александр Солдатенков и Артём Макарчук, защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев, защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе, защитник «Краснодара» Диего Коста пропустят 28-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро не примет участие в указанном туре из-за красной карточки.
Тренер «Зенита» Александр Анюков пропустит матч 28-го тура РПЛ по решению Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
Указанный тур начнётся в пятницу, 1 мая, матчем «Крылья Советов» — «Спартак».
