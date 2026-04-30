Скидки
Реклама
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семь футболистов и Анюков пропустят 28-й тур РПЛ

Комментарии

Защитник «Рубина» Игор Вуячич, футболисты «Сочи» Александр Солдатенков и Артём Макарчук, защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев, защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе, защитник «Краснодара» Диего Коста пропустят 28-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро не примет участие в указанном туре из-за красной карточки.

Тренер «Зенита» Александр Анюков пропустит матч 28-го тура РПЛ по решению Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Указанный тур начнётся в пятницу, 1 мая, матчем «Крылья Советов» — «Спартак».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android