На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева

На конгрессе ФИФА почтили память бывших советских футболистов Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева. Во время минуты молчания был представлен список футбольных деятелей, которые скончались с момента проведения прошлого конгресса организации — 15 мая 2025 года.

Экс-футболист «Спартака» Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Месяцем ранее ему было присвоено звание Героя Труда. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ушёл из жизни 27 января 2026-го. Ему было 85 лет. Церемония прощания прошла 30 января на Троекуровском кладбище в Москве.

76-й конгресс ФИФА проходит в Ванкувере (Канада). В заседании органа принимают участие представители всех 211 членов организации.