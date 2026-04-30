«Мы не добились желаемого результата». Тренер «Арсенала» Артета — об игре с «Атлетико»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Очень горжусь [результатом], я сказал это ребятам. Мы справлялись с любыми ситуациями на протяжении девяти с половиной месяцев, что просто поразительно. Очень ценю то, что они сделали, потому что видел, как здесь разваливались одни из лучших команд мира. Не добились желаемого результата. Мы планировали игру так, чтобы победить, но, по крайней мере, в наших руках, перед нашими болельщиками, выйти в финал. И через неделю у нас будет возможность это сделать», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.