Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не добились желаемого результата». Тренер «Арсенала» Артета — об игре с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Очень горжусь [результатом], я сказал это ребятам. Мы справлялись с любыми ситуациями на протяжении девяти с половиной месяцев, что просто поразительно. Очень ценю то, что они сделали, потому что видел, как здесь разваливались одни из лучших команд мира. Не добились желаемого результата. Мы планировали игру так, чтобы победить, но, по крайней мере, в наших руках, перед нашими болельщиками, выйти в финал. И через неделю у нас будет возможность это сделать», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android