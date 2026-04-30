Сафонов не включён в число номинантов на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в список номинантов на звание лучшего голкипера сезона во французской Лиге 1.

Как подчёркивает аккаунт Actu Foot на странице в социальной сети X, Сафонов не может быть включён в число номинантов, поскольку не провёл необходимого количества матчей. Для этого нужно отыграть минимум 15 встреч в чемпионате Франции. На текущий момент российский футболист принял участие в 13 матчах, однако до завершения сезона Лиги 1 «ПСЖ» проведёт ещё четыре игры.

В число номинантов на звание лучшего вратаря сезона-2025/2026 в Лиге 1 вошли: Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбург»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

