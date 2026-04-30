«Милан» и «Челси» договорились провести товарищеский матч в Индонезии летом

Итальянский «Милан» и английский «Челси» проведут товарищеский матч в Индонезии. Встреча состоится в субботу, 8 августа, на стадионе «Гелора Бунг Карно» (Джакарта). Игра начнётся в 19:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба «Милана», это будет первый в истории матч между двумя ведущими европейскими клубами в Индонезии.

«Идеальная возможность отпраздновать страсть к «Милану», которая оживляет этот регион и делает его настоящим домом для «россонери» более чем в 11 000 километрах от Милана.

Индонезия — третья по величине страна в мире с наибольшим количеством болельщиков «Милана» — 40 млн, согласно данным Nielsen — и с самым большим общим числом подписчиков на цифровых платформах клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте «Милана».