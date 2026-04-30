Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава ФИФА подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ и сыграет в США

Комментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации высказался относительно участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Иран примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи в США.

Причина очень проста. Мы должны объединяться и поддерживать связь с людьми. ФИФА объединяет мир. Всегда должны помнить о позитивном настрое», — приводит слова Инфантино Mundo Deportivo.

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведёт два матча в Лос-Анджелесе. Ещё одна игра состоится в Сиэтле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android