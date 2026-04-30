Глава ФИФА подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ и сыграет в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации высказался относительно участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Иран примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи в США.

Причина очень проста. Мы должны объединяться и поддерживать связь с людьми. ФИФА объединяет мир. Всегда должны помнить о позитивном настрое», — приводит слова Инфантино Mundo Deportivo.

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведёт два матча в Лос-Анджелесе. Ещё одна игра состоится в Сиэтле.

