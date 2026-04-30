Артета высказался об игре Дьёкереша в матче «Арсенала» с «Атлетико» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего своей команды Виктора Дьёкереша в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:1). Шведский форвард заработал и реализовал пенальти.

«Думаю, он очень хорошо сыграл в первом тайме, особенно когда мы доминировали. Он создал голевой момент и реализовал пенальти, был хладнокровен, забив гол таким образом. Во втором тайме ситуация немного изменилась, им честь и хвала, но есть много вещей, которые нам нужно сделать намного, намного лучше, думаю, что нам пришлось измениться. Полагаю, игра тоже поменялась, в итоге мы закончили хорошо», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.