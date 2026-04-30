Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Барселона» может приобрести бразильского центрального защитника вместо Бастони — MD

Центральный защитник «Бетиса» Натан был предложен «Барселоне» в качестве альтернативы игроку «Интера» Алессандро Бастони. Как сообщает издание Mundo Deportivo, в каталонском клубе существует общее мнение, что одной из позиций, которую необходимо усилить перед стартом следующего сезона, является позиция левоногого центрального защитника.

Бастони находится на первом месте в списке и является главной целью сине-гранатовых, отвечает всем требованиям клуба и очень заинтересован в переходе. Сделка может не состояться из-за запроса в € 70 млн со стороны «Интера».

«Бетис» же надеется получить за Натана € 35 млн, а источники, близкие к футболисту, считают, что бразилец может уйти примерно за € 30 млн. Сообщается, что в его услугах заинтересованы клубы английской Премьер-лиги «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Борнмут», на приоритет Натана — остаться в Ла Лиге.

