Главная Футбол Новости

Стали известны условия, которые «Ювентус» предлагает 37-летнему Левандовскому

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассматривает возможный переход в «Ювентус» в качестве предпочтительного варианта для продолжения карьеры. Польским форвардом также интересуется «Милан». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб предлагает 37-летнему футболисту контракт, рассчитанный на год, с зарплатой в размере € 6 млн, а также бонусы, зависящие от спортивных достижений.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

