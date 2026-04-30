Кэррик — главный претендент на пост тренера «Манчестер Юнайтед» — The Times

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик является главным претендентом на пост наставника команды в следующем сезоне. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, помимо англичанина, «красные дьяволы» рассматривают испанского специалиста Андони Ираолу, который покинет «Борнмут» в конце сезона. При этом руководство «МЮ» впечатлено работой Кэррика в нынешнем сезоне.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. За это время команда провела 16 матчей, в которых победила 11 раз и три раза сыграла вничью. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко за 34 матча.