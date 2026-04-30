«Сафонов — герой». На конгрессе ФИФА показали ролик с игрой россиянина с «Фламенго»

Во время конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере был показан ролик с игрой российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка. При этом видео сопровождалось словами комментатора: «Матвей Сафонов — герой. Подарил «ПСЖ» их первый Межконтинентальный кубок».

В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре удара. «ПСЖ» победил в серии со счётом 2:1. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА: