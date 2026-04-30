RMC Sport объяснил, почему Сафонов и Шевалье не номинированы на лучшего вратаря Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отсутствует в списке номинантов на звание лучшего голкипера сезона в Лиге 1 по мнению футболистов, поскольку не сыграл 15 матчей в чемпионате к 24 апреля. К этой дате россиянин провёл 12 встреч. Об этом сообщает RMC Sport.

Издание подчёркивает, что конкурент Сафонова Люка Шевалье принял участие в 17 встречах Лиги 1, но не был выбран своими коллегами.

В число номинантов на звание лучшего вратаря сезона-2025/2026 в Лиге 1 вошли: Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбург»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

