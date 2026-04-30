Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо раскрыл, от чего зависит возможное назначение Клоппа или Моуринью в «Реал»

Комментарии

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Реала» португальца Жозе Моуринью или немца Юргена Клоппа.

«Жозе Моуринью сейчас сосредоточен на том, чтобы помочь «Бенфике» до конца сезона, но он с удовольствием возглавил бы «Реал». Флорентино Перес прекрасно это понимает. Жорже Мендеш, агент, который занимается этим вопросом, будет ещё на связи с «Реалом». Насколько знаю, дело не в контракте, по моей информации, контракт не станет проблемой.

Решение за «Реалом». Им нужно решить, хотят ли они запустить процесс возвращения Моуринью или нет? В данный момент всё в руках Флорентино Переса. Моуринью ждёт. Срок активации суммы отступных в контракте с «Бенфикой» истекает в конце мая, так что у них есть почти месяц, чтобы активировать эту опцию.

Что касается Юргена Клоппа, у него много поклонников в руководстве «Реала», но в данном случае решение остаётся за Пересом. Сейчас не так, как было несколько лет назад, когда совет директоров был на равных с Флорентино. Конечно, они могут давать советы, но последнее слово при выборе тренера остаётся за ним», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

Рейтинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android