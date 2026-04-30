Фабрицио Романо раскрыл, от чего зависит возможное назначение Клоппа или Моуринью в «Реал»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Реала» португальца Жозе Моуринью или немца Юргена Клоппа.

«Жозе Моуринью сейчас сосредоточен на том, чтобы помочь «Бенфике» до конца сезона, но он с удовольствием возглавил бы «Реал». Флорентино Перес прекрасно это понимает. Жорже Мендеш, агент, который занимается этим вопросом, будет ещё на связи с «Реалом». Насколько знаю, дело не в контракте, по моей информации, контракт не станет проблемой.

Решение за «Реалом». Им нужно решить, хотят ли они запустить процесс возвращения Моуринью или нет? В данный момент всё в руках Флорентино Переса. Моуринью ждёт. Срок активации суммы отступных в контракте с «Бенфикой» истекает в конце мая, так что у них есть почти месяц, чтобы активировать эту опцию.

Что касается Юргена Клоппа, у него много поклонников в руководстве «Реала», но в данном случае решение остаётся за Пересом. Сейчас не так, как было несколько лет назад, когда совет директоров был на равных с Флорентино. Конечно, они могут давать советы, но последнее слово при выборе тренера остаётся за ним», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.