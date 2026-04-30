«Шахтёр» — «Кристал Пэлас»: Олег Очеретько сравнял счёт на 47-й минуте

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречаются украинский «Шахтёр» и английский «Кристал Пэлас». Игра проходит на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове. В качестве главного арбитра выступает Феликс Цвайер. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек «Шахтёра» Олег Очеретько сравнял счёт на 47-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник английской команды Исмаила Сарр на первой минуте.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» (4:2).