Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Три футболиста «ПСЖ» номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Три футболиста «ПСЖ» номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил номинантов на звание лучшего игрока нынешнего сезона Лиги 1.

На награду претендуют три футболиста «ПСЖ»: нападающий Усман Дембеле, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Витинья. В число номинантов также вошли нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд и нападающий «Ланса» Флорьян Товен.

«Каждые выходные они превращают игру в зрелище, а мяч — в магию», — написано в аккаунте UNFP на странице в социальной сети X.

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился «Ланс», заработавший 63 очка.

Комментарии
