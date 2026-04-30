Три футболиста «ПСЖ» номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил номинантов на звание лучшего игрока нынешнего сезона Лиги 1.

На награду претендуют три футболиста «ПСЖ»: нападающий Усман Дембеле, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Витинья. В число номинантов также вошли нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд и нападающий «Ланса» Флорьян Товен.

«Каждые выходные они превращают игру в зрелище, а мяч — в магию», — написано в аккаунте UNFP на странице в социальной сети X.

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился «Ланс», заработавший 63 очка.

Материалы по теме Сафонов не включён в число номинантов на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: