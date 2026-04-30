Форвард «Краснодара» Кордоба: для колумбийцев сборная — как религия, это привилегия

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба поделился планами на чемпионат мира 2026 года, а также рассказал, как в семье реагируют на его попадание в национальную команду. В группе К колумбийцы встретятся со сборными Португалии, Узбекистана и ДР Конго.

— Впереди чемпионат мира. Мальчишкой ты думал на нём выступить? Это воплощение мечты?

— Конечно, для колумбийцев сборная — как религия. Очень счастлив представлять страну на международной арене.

— Как отец, который тоже поиграл сборную, воспринимает твои успехи?

— Мы всё обсуждаем в семье. Кажется, все мною гордятся. Это очень большое достижение. Эта привилегия малого числа людей. Отец, конечно, рад. Думаю о чемпионате мира, но сейчас голова полностью в «Краснодаре». Как только закончим тут, подумаю о мундиале.

— Какие твои персональные цели на турнир?

— Хочу играть и хочу оказаться в старте. Стремлюсь забивать и помогать партнёрам. Очень благодарен главному тренеру за доверие. Хочу отдавать всего себя за тренеров, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».