Тимощук: мы привыкли видеть доминирующий «Зенит». Но сейчас идёт бескомпромиссная борьба

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ, а также ответил, нужно ли ещё прибавлять сине-бело-голубым в игре.

После 27 туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал 59 очков и занимает второе место. Возглавляет таблицу РПЛ «Краснодар» с 60 очками. Чёрно-зелёные являются действующими чемпионами страны.

– Как вам американские горки в РПЛ, когда в течение недели лидер меняется дважды?

– В последние годы борьба в чемпионате идёт до последнего тура, к этому уже начинаем привыкать. Мы должны быть готовы к таким вызовам и любым испытаниям. Будем биться.

– Считаете, что «Зенит» сейчас показывает максимум или ещё можно и нужно прибавлять?

– Нет предела совершенству. Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», во всех матчах и на всех стадиях чемпионата. Но сейчас в РПЛ идёт бескомпромиссная борьба. И любой из соперников может преподнести сюрприз. А значит, нужно выходить с ещё большими рвением и самоотдачей. Как бы ни складывалась та или иная встреча, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, надо играть сердцем. Уверен, ещё будет много хороших матчей. Надеемся, что будем в чемпионской гонке до конца, — сказал Тимощук в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

