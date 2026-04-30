Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Тренер «Рубина» Артига высказался перед встречей с «Балтикой»

Тренер «Рубина» Артига высказался перед встречей с «Балтикой»
Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча пройдёт в Калининграде в субботу, 2 мая.

– Будет ли Рубин играть с «Балтикой» с позицией силы? Или мы увидим равную игру?
– Я не видел ни одного соперника, который в игре с «Балтикой» был бы способен контролировать игру. Потому что команда отличается очень высокой интенсивностью, здорово действует в опеке, один в один. И, на самом деле, «Балтика» не играет вторым номером, она отличается очень надёжным, цепким оборонительным стилем. Но, помимо этого, они стараются играть от себя за счёт интенсивности. Поэтому, если с «Балтикой» играть, скажем так, реагирую на то, что они предлагают, в таком случае ты всегда будешь опаздывать. Поэтому очень важно не уступить в плане интенсивности, цепкости, биться и приложить все усилия, чтобы взять в этой игре три очка, – сказал Артига в видео на странице «Рубина» «ВКонтакте».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой строчке.

В гонке — 13 клубов! Расклады в борьбе за титул, бронзу и спасение перед 28-м туром РПЛ
