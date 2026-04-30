Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филин предположил, что восстановление после «крестов» займёт около шести месяцев

Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Филин поделился информацией о предположительном сроке восстановления после частичного разрыва передней крестообразной связки колена. Футболист получил травму в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (0:1), который состоялся 27 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

— Мне диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки колена. Что касается восстановления, наверное, это стандартные сроки — плюс‑минус шесть месяцев. Пока это неточно, всё предположительно, потому что планируется сделать повторное МРТ.

– Операция потребуется?
– Ориентировочно — да. Но точно будет понятно после повторного МРТ, — приводит слова Филина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Филин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Капитан «Балтики» Филин получил травму крестообразной связки

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android