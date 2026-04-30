Филин предположил, что восстановление после «крестов» займёт около шести месяцев

Защитник «Балтики» Александр Филин поделился информацией о предположительном сроке восстановления после частичного разрыва передней крестообразной связки колена. Футболист получил травму в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (0:1), который состоялся 27 апреля.
— Мне диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки колена. Что касается восстановления, наверное, это стандартные сроки — плюс‑минус шесть месяцев. Пока это неточно, всё предположительно, потому что планируется сделать повторное МРТ.
– Операция потребуется?
– Ориентировочно — да. Но точно будет понятно после повторного МРТ, — приводит слова Филина «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Филин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.
