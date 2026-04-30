Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Тренер «Зенита» Тимощук высказался о прогрессе Соболева в весенней части РПЛ

Тренер «Зенита» Тимощук высказался о прогрессе Соболева в весенней части РПЛ
Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре форварда команды Александра Соболева в весенней части сезона. В 12 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России в 2026 году нападающий забил шесть голов и оформил результативную передачу.

Александр Соболев этой весной выдал, пожалуй, лучший отрезок в «Зените». С чем связан его прогресс?
— То, что есть на данном этапе, Саша заслужил сам. Конкуренция с Дураном, думаю, тоже его подстегнула. Но при этом хочется, чтобы Александр не останавливался, а с теми же рвением и прогрессом сыграл в оставшихся матчах. И, конечно, чтобы продолжил забивать и помогать команде.

— Говорят, у Соболева сейчас свой диетолог.
— Многие игроки пользуются услугами таких специалистов. А некоторые — психологов или тренеров по физподготовке. Думаю, Саша доволен сотрудничеством с диетологом и тем, что принял такое решение. С точки зрения физических кондиций объём работы и скоростные характеристики тоже увеличились в разы по сравнению с тем, что футболист показывал раньше, — сказал Тимощук в эфире «Матч ТВ».

Матч недели в РПЛ ЦСКА — «Зенит»: прости, «Краснодар»!
Матч недели в РПЛ ЦСКА — «Зенит»: прости, «Краснодар»!
