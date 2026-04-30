Исмаила Сарр в игре с «Шахтёром» забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций
Полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр отличился на 21-й секунде в первом матче полуфинала Лиги конференций с украинским «Шахтёром». Встреча идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу лондонского клуба. Тем самым Сарр забил самый быстрый гол в истории турнира. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 1' 1:1 Очеретько – 47' 1:2 Камада – 58' 1:3 Странн Ларсен – 85'
Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.
На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.
