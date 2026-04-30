Исмаила Сарр в игре с «Шахтёром» забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций

Полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр отличился на 21-й секунде в первом матче полуфинала Лиги конференций с украинским «Шахтёром». Встреча идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу лондонского клуба. Тем самым Сарр забил самый быстрый гол в истории турнира. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.