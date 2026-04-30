AS назвал матч ЧМ, к которому Ямаль должен полностью восстановиться после травмы

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с двумя физиотерапевтами команды Раулем Мартинесом и Фернандо Галаном с целью разработки плана по восстановлению нападающего Ламина Ямаля, получившего травму подколенного сухожилия в матче 33-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (1:0), который состоялся 22 апреля. Об этом сообщает AS.

По информации источника, по итогам встречи было принято решение, что Галан будет отвечать за реабилитацию Ямаля как в «Барселоне», так и в сборной Испании. Во время чемпионата мира 2026 года специалист будет ежедневно отправлять в каталонский клуб отчёты о здоровье нападающего.

Подчёркивается, что отсутствие Ямаля продлится шесть-семь недель. На текущий момент практически исключено участие 18-летнего вингера в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде (15 июня). Существует вероятность возвращения игрока ко встрече с Саудовской Аравией (21 июня). При этом есть уверенность, что Ямаль будет полностью готов к матчу с Уругваем (26 июня).

