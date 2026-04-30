Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» ведёт переговоры с Салахом о трансфере, игрок просит € 20 млн в год — A Spor

Комментарии

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает издание A Spor, в подписании футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче». По данным источника, руководство стамбульцев уже провело две встречи с агентами игрока.

Позицию клуба на переговорах представлял член правления «Фенербахче» Эртан Торуногуллары. Сообщается, что сторона египтянина запросила для своего клиента зарплату в размере € 20 млн в год. Также стороны договорились о третьей встрече, которая пока не состоялась.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, однако футболист уже объявил о своём уходе из английской команды в конце сезона.

Замена Салаху в «Ливерпуле» — игрок за € 100 млн с одним топ-сезоном. Кто такой Диоманд?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android