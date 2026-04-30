«Фенербахче» ведёт переговоры с Салахом о трансфере, игрок просит € 20 млн в год — A Spor

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает издание A Spor, в подписании футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче». По данным источника, руководство стамбульцев уже провело две встречи с агентами игрока.

Позицию клуба на переговорах представлял член правления «Фенербахче» Эртан Торуногуллары. Сообщается, что сторона египтянина запросила для своего клиента зарплату в размере € 20 млн в год. Также стороны договорились о третьей встрече, которая пока не состоялась.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, однако футболист уже объявил о своём уходе из английской команды в конце сезона.