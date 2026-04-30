«Барселона» и «Ливерпуль» могут провести товарищеский матч в Кении — Sport.es

«Барселона» и «Ливерпуль» могут провести товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки в Найроби, столице Кении. Об этом сообщает Sport.es

По информации издания, в июле 2026 года каталонский клуб планирует отправится на тренировочный сбор в Бирмингем. После этого сине-гранатовые либо проведут игру в Марокко с местной командой, либо встретятся с мерсисайдцами в Кении.

Кроме того, на последнем этапе предсезонной подготовки «Барселона» организует Кубок Гампера. Напомним, Кубок Жоана Гампера — ежегодный товарищеский турнир, который проводит каталонский клуб. Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.