Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Ливерпуль» могут провести товарищеский матч в Кении — Sport.es

Комментарии

«Барселона» и «Ливерпуль» могут провести товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки в Найроби, столице Кении. Об этом сообщает Sport.es

По информации издания, в июле 2026 года каталонский клуб планирует отправится на тренировочный сбор в Бирмингем. После этого сине-гранатовые либо проведут игру в Марокко с местной командой, либо встретятся с мерсисайдцами в Кении.

Кроме того, на последнем этапе предсезонной подготовки «Барселона» организует Кубок Гампера. Напомним, Кубок Жоана Гампера — ежегодный товарищеский турнир, который проводит каталонский клуб. Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Материалы по теме
«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android