«Раз так сказал Инфантино». Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который начнётся 11 июня.

Один из журналистов в Белом доме попросил Трампа прокомментировать слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, что иранская национальная команда выступит на мировом первенстве, на что президент США ответил: «Если Джанни так сказал, то я не против».

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана проведёт два матча в Лос-Анджелесе. Ещё одна игра состоится в Сиэтле. Иран сыграет в одном квартете с Новой Зеландией (15 июня), Бельгией (21 июня) и Египтом (26 июня).

