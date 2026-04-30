Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раз так сказал Инфантино». Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ в США

Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который начнётся 11 июня.

Один из журналистов в Белом доме попросил Трампа прокомментировать слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, что иранская национальная команда выступит на мировом первенстве, на что президент США ответил: «Если Джанни так сказал, то я не против».

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана проведёт два матча в Лос-Анджелесе. Ещё одна игра состоится в Сиэтле. Иран сыграет в одном квартете с Новой Зеландией (15 июня), Бельгией (21 июня) и Египтом (26 июня).

Материалы по теме
Глава ФИФА подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ и сыграет в США

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android