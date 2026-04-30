Гарри Кейн вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю

Английский нападающий Гарри Кейн вошёл в десятку лучших бомбардиров мюнхенской «Баварии» за всю историю На данный момент на счету форварда 139 забитых мячей в составе мюнхенского клуба. Лидером рейтинга по-прежнему остаётся экс-форвард Герд Мюллер (570 голов).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Баварии» (апрель 2025-го):

1. Герд Мюллер — 570 голов.

2. Роберт Левандовски — 344.

3. Томас Мюллер — 250.

4. Райнер Ольхаузер — 229.

5. Карл-Хайнц Румменигге — 217.

6. Роланд Вольфарт — 156.

7. Дитер Хенесс — 145.

8. Арьен Роббен — 144.

9. Дитер Бреннингер — 142.

10. Гарри Кейн — 139.

Гарри Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.