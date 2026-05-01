Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 апреля, календарь, таблица

30 апреля состоялись два первых матча полуфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги конференций на 30 апреля:

«Шахтёр» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия) — 1:3;

«Райо Вальекано» (Испания) — «Страсбург» (Франция) — 1:0.

Ответные встречи команд пройдут в четверг, 7 мая. Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.