Аршавин: нравится смотреть биатлон, когда Губерниев комментирует, можно даже без биатлона

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин подчеркнул, что ему нравится смотреть биатлон под комментарий Дмитрия Губерниева.

«Любимый вид спорта, кроме футбола? Мне нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует, можно даже, чтобы биатлона не было. Просто чтобы он комментировал. Это весело, я ему сам говорил», — процитировал слова Аршавина, сказанные на просветительском марафоне «Знание.Первые», Губерниев в своём телеграм-канале.

За российскую национальную команду Аршавин провёл 75 матчей, где забил 17 голов и сделал 22 результативные передачи. В составе сборной России нападающий выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года.

Материалы по теме Аршавин высказал мнение, что сборная России не выиграет ЧМ в ближайшие 50 лет

Крупнейшая победа сборной России по футболу: