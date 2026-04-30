Ноттингем Форест — Астон Вилла, результат матча 30 апреля 2026, счет 1:0, полуфинал Лиги Европы 2025/2026, первый матч

«Ноттингем Форест» победил «Астон Виллу» в первом полуфинале Лиги Европы
Завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 между английскими «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Вуд – 71'    

Счёт в матче был открыт на 71-й минуте. Пенальти реализовал нападающий «лесников» Крис Вуд.

Ответный полуфинал между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).

