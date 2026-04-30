Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брага — Фрайбург, результат матча 30 апреля 2026, счет 2:1, полуфинал Лиги Европы 2025/2026

«Брага» на 90+2-й минуте вырвала победу в матче с «Фрайбургом» в полуфинале Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Брага» (Португалия) и «Фрайбург» (Германия). Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Тыкназ – 8'     1:1 Грифо – 16'     2:1 Доржелес – 90+2'    

В начале матча счёт открыл защитник «Браги» Демир Тыкназ. На 16-й минуте полузащитник гостей Винченцо Грифо восстановил равновесие. На 45+2-й минуте нападающий португальской команды Родриго Саласар не забил с пенальти. На 90+2-й минуте полузащитник Марио Доржелес забил победный мяч «Браги».

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

На стадии 1/4 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Бетис» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «Фрайбург» по сумме двух матчей победил «Сельту» со счётом 6:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android