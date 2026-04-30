Джон Кордоба ответил, как относится к расширению числа участников ЧМ-2026 до 48 команд

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба ответил на вопрос о своём отношении к расширению числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд.

— Как вам идея с 48 командами на чемпионате мира?

— Мне всё равно. Я просто хочу играть. Только единицы получают возможность сыграть на мундиале, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станет первым, на котором сыграют 48 национальных команд. В 2022 году в финальной стадии турнира приняли участие 32 сборные. Колумбия в группе К на ЧМ-2026 сыграет с командами ДР Конго, Португалии и Узбекистана.