Шахтёр — Кристал Пэлас, результат матча 30 апреля 2026, счет 1:3, первый матч полуфинала Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинала Лиги конференций
Завершился первый матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались украинский «Шахтёр» и английский «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер. Игра закончилась победой английской команды со счётом 3:1.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 1'     1:1 Очеретько – 47'     1:2 Камада – 58'     1:3 Странн Ларсен – 84'    

Счёт в матче открыл полузащитник английской команды Исмаила Сарр на первой минуте. Во втором тайме на 47-й минуте хавбек «Шахтёра» Олег Очеретько сравнял счёт. На 58-й минуте Даити Камада вывел вперёд «Кристал Пэлас». Нападающий Йёрген Странн Ларсен забил третий гол гостей на 84-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.

