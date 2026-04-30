Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 апреля, календарь, таблица

30 апреля состоялись два первых матча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встречи Лиги Европы 30 апреля:

«Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия) — 2:1;

«Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия) — 1:0.

Ответные матчи между командами состоятся 7 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

