Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 апреля, календарь, таблица

30 апреля состоялись два первых матча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встречи Лиги Европы 30 апреля:
«Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия) — 2:1;
«Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия) — 1:0.
Ответные матчи между командами состоятся 7 мая.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
