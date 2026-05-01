Daily Mail назвал топ-10 худших трансферов сезона АПЛ, Исак — четвёртый, Делап — 10-й

Английское издание Daily Mail опубликовало список из 10 худших трансферов сезона-2025/2026 в английской Премьер-лиге. В антирейтинг вошли новички три новичка «Челси» Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс и Лиам Делап, а первое место занял форвард «Ньюкасла» Йоан Висса.

Топ-10 худших трансферов АПЛ в сезоне-2025/2026 по версии Daily Mail:

1. Йоан Висса (из «Брентфорда» в «Ньюкасл») — £ 55 млн.

2. Джеймс Макати (из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест») — £ 30 млн.

3. Харви Эллиотт (из «Ливерпуля» в «Астон Виллу») — аренда.

4. Александер Исак (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль») — £ 125 млн.

5. Алехандро Гарначо (из «Манчестер Юнайтед» в «Челси») — £ 40 млн.

6. Джон Арьяс (из «Флуминенсе» в «Вулверхэмптон») — £ 15 млн.

7. Конор Галлахер (из «Атлетико» в «Тоттенхэм») — £ 35 млн.

8. Джейми Гиттенс (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси») — £ 48,5 млн.

9. Хави Симонс (из «РБ Лейпциг» в «Тоттенхэм») — £ 52 млн.

10. Лиам Делап (из «Ипсвича» в «Челси») — £ 30 млн.