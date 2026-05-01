«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за игрока «Реала» стоимостью € 80-90 млн — CO
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени. Оба клуба могут активизировать интерес к 26-летнему футболисту, если потенциально новый главный тренер «сливочных» решит продать игрока. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, с учётом того, что действующий контракт французского полузащитника рассчитан ещё на два года, заинтересованным в его услугах клубам придётся заплатить около € 80-90 млн. Подчёркивается, что руководство «Реала» планирует продлить контракт с Тчуамени до 2031 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

