Sky Sports: «Атлетико» не хочет продавать Альвареса и оценил его в € 150 млн

Мадридский «Атлетико» не желает продавать нападающего Хулиана Альвареса, однако оценивает потенциальный трансфер 26-летнего форварда в £ 130 млн (€ 150 млн). Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее СМИ подчёркивали интерес к аргентинскому футболисту со стороны лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «ПСЖ»
По информации источника, в случае ухода из мадридского клуба Альварес предпочёл бы продолжить карьеру в стане сине-гранатовых.
Нападающий играет за «Атлетико» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «матрасниками» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: