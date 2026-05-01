«Знаю, как страдают люди внутри клуба и болельщики». Почеттино — о «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, на данный момент возглавляющий сборную США, высказался о ситуации в лондонском клубе.

«Это действительно печально. Очень люблю «Тоттенхэм», он всегда будет важной частью моей жизни как тренера и как человека. Очень грустно, потому что я знаю, как страдают люди внутри клуба и болельщики.

Когда я был там, пытался объяснить своё видение. Мы оказались в потрясающей ситуации, потому что закончили строительство тренировочной базы, стадиона, переехали на «Уэмбли», чтобы играть. В то же время были очень конкурентоспособны. Каждый сезон был победой, потому что, несмотря на все обстоятельства, с которыми боролись, провели 18 месяцев без единого приобретения. Это был рекорд в Премьер-лиге», – приводит слова Почеттино ESPN.

После 34-го тура «Тоттенхэм Хотспур» с 34 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.