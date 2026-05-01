Инфантино будет переизбираться на пост президента ФИФА, его третий срок истекает в 2027-м

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует остаться на своём посту до 2031 года. О намерении переизбраться на новый срок в 2027 году заявил сам функционер на конгрессе ФИФА, который проходит в Ванкувере (Канада).

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. Устав организации ограничивает максимальный срок нахождения в данной должности тремя сроками по четыре года. Однако в 2022 году совет ФИФА принял решение не учитывать первый срок Инфантино на посту президента с 2016-го по 2019-й.

Таким образом, четвёртый срок Инфантино станет для него третьим и увеличит период его нахождения в должности до 15 лет в случае победы. На прошлых выборах 2023 года он был единственным кандидатом.