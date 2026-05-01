«МЮ» может включить трёх игроков в сделку по подписанию Леау — Пеллегатти

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к крайнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау. «Красные дьяволы» готовы включить форвардов Джошуа Зиркзее и Маркуса Рашфорда, а также полузащитника Мануэля Угарте в сделку по подписанию португальского вингера. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на YouTube-канал журналиста Карло Пеллегатти.

По информации источника, маловероятно, что все три игрока будут задействованы в потенциальной сделке, однако «Милану» может быть предоставлен выбор, кого из них приобрести. Подчёркивается, в случае использования в сделке Зиркзее манкунианцы доплатят около € 20 млн.

Рашфорд оценивается в € 40 млн, поэтому «Манчестер Юнайтед» не придётся много платить «россонери». Однако его зарплата составляет € 10 млн в год — сумму, которую миланский клуб не готов покрывать.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

